Поселения Хабаровского края планируют подключить к новой подстанции 26 января

ТАСС, 26 января. Запуск новой трансформаторной подстанции для населенных пунктов Хабаровского края, где 20 января вышел из строя старый трансформатор, запланирован на воскресенье. Об этом сообщается в пресс-релизе Главного управления МЧС по региону.

В понедельник в Верхнебуреинском районе Хабаровского края произошло нарушение энергоснабжения в многоквартирных и частных домах поселков Тырма и Аланап, позже под отключение попали еще несколько мелких населенных пунктов. Были обесточены два детских сада, две больницы, две школы, железнодорожная станция и клуб, перестали работать четыре котельные, нарушалась подача тепла. Позднее котельные и соцобъекты подключили к резервным источникам. В Тырме и Аланапе ввели режим ЧС. В пятницу в район была доставлена новая трансформаторная подстанция.

"Произведена установка нового трансформатора, его наладка и тестирование. Сегодня спланированы работы по его запуску под нагрузкой и подключение потребителей по штатной схеме", - говорится в распространенном сообщении.

Во всех поселках, которые попали под отключение, проживают около 2 тыс. человек, порядка 1,7 тыс. - в Тырме.