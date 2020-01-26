Студент из РФ в Ухане рассказал, что учащихся обеспечивают едой и средствами дезинфекции

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Администрация Чжуннаньского университета экономики и права, расположенного в закрытом на карантин из-за пневмонии нового типа городе Ухане (провинция Хубэй, Центральный Китай), бесплатно предоставляет всем оставшимся в кампусе студентам защитные маски, горячую еду и средства дезинфекции. Об этом в воскресенье сообщил корреспонденту ТАСС по телефону учащийся этого вуза, россиянин по имени Станислав.

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Город Ухань с населением 11 млн человек с 23 января фактически находится на карантине. Аэропорт, паромные переправы, метро, общественный транспорт, железнодорожные и автомобильные вокзалы временно приостановили работу, а дороги, ведущие в другие регионы страны, перекрыты. "Защитные маски предоставляет университет", - рассказал Станислав, обучающийся в магистратуре по специальности международные отношения. "Что касается продуктов питания, у нас открыта столовая, где нас кормят бесплатно. Эти меры направлены на то, чтобы студенты не выходили [на улицу] сами покупать себе еду, чтобы не заразились", - добавил он.

По словам Станислава, вуз также обеспечивает студентами средствами дезинфекции - мылом и хлоркой, - чтобы они могли самостоятельно обработать свою комнату. "Университет проводит дополнительную дезинфекцию всех зданий общежития, расположенных на территории кампуса", - сообщил россиянин.

"Переживать особо не стоит"

На вопрос ТАСС, есть ли среди "запертых" в Ухане учащихся панические настроения, он ответил отрицательно. "Да, город закрыт. Несмотря на это, [обстановка] ничем не отличается от обычных будней, кроме того, что рекомендуют не выходить на улицу, чтобы предотвратить распространение вируса. На улицах пусто, в остальном - все как обычно", - поделился студент. "Я думаю, переживать особо не стоит", - подчеркнул Станислав.

Он также указал на то, что вместе с другими российскими студентами Чжуннаньского университета экономики и права уже связался с посольством РФ в Пекине - предоставил контактные данные, информацию о местонахождении. "Мы находимся на связи [с посольством]", - добавил Станислав.

Как сообщил в воскресенье ТАСС пресс-атташе посольства РФ в КНР Георгий Егоров, с китайской стороной прорабатывается вопрос о возможности эвакуации находящихся в Ухане россиян.

Эпидемия пневмонии

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигает 2027 человек, число летальных исходов составляет 57. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.