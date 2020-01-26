Союз французских туроператоров рекомендовал приостановить туры в Китай до 21 февраля

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Союз французских туроператоров рекомендовал туристическим компаниям приостановить отправку групп туристов в Китай до 21 февраля из-за распространения в КНР коронавируса. Об этом говорится в заявлении этого профессионального объединения, распространенном в воскресенье.

"Закрытие большинства туристических достопримечательностей не позволяет выполнить программы поездок, поэтому следует приостановить туры до 21 февраля 2020 года", - отмечается в сообщении.

Также туркомпаниям рекомендовано предложить путешественникам перенести поездки на более поздний срок.