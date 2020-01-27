Участники предвыборной гонки в США выразили соболезнования семье Коби Брайанта

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Политики, которые сейчас участвуют в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, выразили соболезнования близким чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, который погиб в авиакатастрофе в воскресенье.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который сейчас считается лидером в предвыборной гонке демократов, написал в Twitter: "Джилл (супруга Байдена - прим. ТАСС) и я молимся за семью Брайанта и за всех, кто потерял любимых в сегодняшней катастрофе". Политик отметил, что произошедшее стало напоминанием о том, "как хрупка жизнь".

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен написала в Twitter: "Брюс (муж Уоррен - прим. ТАСС) и я глубоко сочувствуем Ванессе Брайант (жена баскетболиста - прим. ТАСС), всей семье Брайанта, а также родным и близким всех тех, кто погиб в катастрофе. Мы скорбим вместе с вами".

Уоррен, согласно результатам социологических опросов, входит в число политиков, которые имеют наивысшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Она уступает по популярности только Байдену и сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу.

В воскресенье частный вертолет с Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния), никто не выжил. Помимо дочери Брайанта, на борту, по информации портала ТMZ, находились еще шесть пассажиров и пилот. Они направлялись на баскетбольную тренировку в академию Брайанта.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА. В 2018 году он получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".