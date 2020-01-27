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Китайская вирусная пневмония

В Индии проверили около 30 тыс. пассажиров на коронавирус

По данным Минздрава страны, заболевших пока не выявили

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 января. /ТАСС/. Порядка 30 тыс. авиапассажиров, прибывших из Китая, проверены на конец минувшей недели в Индии на коронавирус, вызвавший пневмонию нового типа. Как сообщает Министерство здравоохранения и поддержки семьи Индии, заболевших пока не выявлено.

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"Всего проверено 29707 пассажиров со 137 рейсов", - указало министерство на своей странице в Twitter. Ведомство отметило, что только за воскресенье было проверено 4359 пассажиров, но ни одного случая выявления носителей коронавируса 2019-nCoV до сих пор не обнаружено.

"После подтвержденного случая коронавируса в Непале Индия усилила бдительность в пункте въезда из Непала Панитанки (штат Западная Бенгалия)", - также сообщает в понедельник в Twitter министерство. В этом населенном пункте находится пограничный переход между странами.

Индия начала проводить проверку прибывших из Китая пассажиров на состояние здоровья с 22 января в семи международных аэропортах - в Нью-Дели, Мумбаи, Калькутте, Ченнаи, Бангалоре, Хайдарабаде и Кочине. В аэропортах были установлены тепловые сканеры для выявления лиц с повышенной температурой. Кроме того, всем авиакомпаниям, которые совершают рейсы из КНР, предписано просить пассажиров сообщать, была ли у них повышенная температура и кашель в последние дни и посещали ли они в последние 14 дней китайский город Ухань, откуда началось распространение заболевания. Пассажиры также должны в обязательном порядке заполнять бланки медицинского контроля.

Теги
ИндияКитайКитайская вирусная пневмония
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