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Китайская вирусная пневмония

Турфирмы в Приморье приостановили организацию поездок в Китай

В настоящее время пункты пропуска закрыты в связи с празднованием китайского Нового года

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Туристические организации в Приморском крае приостановили организацию групповых и индивидуальных туров в Китай в связи со вспышкой заболевания пневмонией нового типа в соседнем государстве. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба правительства региона.

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"Мы, следуя рекомендациям Ростуризма, по-прежнему убедительно просим туроператоров приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Организации на территории Приморья в настоящее время не формируют туры в Китай, как для организованных групп, так и индивидуальных туристов", - приводится в сообщении комментарий заместителя председателя правительства Приморского края Константина Шестакова.

Жители Приморья, которые собираются в ближайшее время отправиться в туристическую поездку в Китай, могут отказаться от поездки и вернуть затраченные деньги в полном объеме. По данным властей, в настоящее время туристический поток приостановлен - пункты пропуска закрыты в связи с празднованием китайского Нового года.

На Дальнем Востоке усиливают меры по предотвращению распространения нового вида заболевания. Жителям округа рекомендовано не посещать соседний Китай, следить за своим здоровьем. В Приморском крае случаев заражения не было выявлено.

Теги
РоссияКитайПриморский крайКитайская вирусная пневмония
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