Консул РФ сообщила, что официальных данных об исчезновении Андрейченко в Мексике нет

МЕХИКО, 27 января. /ТАСС/. Информация об исчезновении актрисы Натальи Андрейченко пока не направлялась в мексиканские правоохранительные органы. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщила почетный консул РФ в Канкуне Армина Вольперт.

"Информации нет, нет официального запроса [в полицию]", - сказала она. По данным Яна Трунцева, представителя актрисы, с Андрейченко не удается связаться уже более суток. В последний раз ее видели в гостях у подруги в Канкуне, откуда она уехала, пожаловавшись на плохое самочувствие и усталость. "Мы поддерживаем связь с правоохранительными органами, с властями, но пока никакой официальной информации в посольство не поступало", - сообщили корреспонденту ТАСС в российском дипломатическом представительстве в Мехико.

Наталья Андрейченко родилась в Москве. Поступила во ВГИК в мастерскую Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой. В кино она дебютировала еще на втором курсе, в 1975 году, в фильмах "От зари до зари" и "Колыбельная для мужчин".

Звездный час Андрейченко настал, когда на экраны вышла "Сибириада". Картина Андрея Кончаловского имела огромный успех как в СССР, так и за рубежом, была удостоена приза на Каннском фестивале. Славу принесли актрисе главные роли в фильмах "Военно-полевой роман" Петра Тодоровского и "Мэри Поппинс, до свидания" Леонида Квинихидзе, которые вышли практически одновременно.