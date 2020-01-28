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Китайская вирусная пневмония

Bloomberg: Facebook ввел ограничения на поездки сотрудников в Китай из-за коронавируса

По данным агентства, работникам, которые уже находятся в этой стране или недавно вернулись оттуда, рекомендовали работать из дома

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Американская компания Facebook рекомендовала всем своим сотрудникам воздержаться от поездок в Китай в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщило в понедельник агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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По их данным, ограничения в отношении персонала Facebook вступили в силу в понедельник. Сотрудникам этой компании также предписывается запрашивать разрешение у начальства в случае необходимости ехать в Китай. Тем работникам, которые уже находятся в этой стране или недавно вернулись оттуда, рекомендовано работать из дома.

В Facebook отказались по просьбе агентства Bloomberg прокомментировать эту информацию.

Ситуация вокруг коронавируса

Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США подтвердили в стране пять случаев заболевания пневмонией нового типа. Все пятеро заболевших посещали китайский город Ухань, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Случаи имели место на территории четырех штатов: Аризона, Вашингтон, Иллинойс и Калифорния.

В понедельник Госдепартамент США призвал американцев пересмотреть планы поездок в Китай из-за коронавируса. Внешнеполитическое ведомство также рекомендовало воздержаться от поездок в китайскую провинцию Хубэй, административным центром которой является город Ухань.

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