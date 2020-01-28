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Дело полковника Захарченко

В ОНК рассказали о состоянии здоровья Захарченко после драки с заключенным

Там сообщили, что состояние здоровья мужчины в норме

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Мордовии встретились с осужденным на 12,5 лет колонии бывшим сотрудником антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковником Дмитрией Захарченко в ходе поездки в колонию № 5 в Мордовии. По словам членов ОНК, Захарченко не жаловался на состояние здоровья и инцидент с дракой с одним из осужденных, рассказал ТАСС во вторник председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Валерий Крутов.

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По данным управления ФСИН по Республике Мордовия, 9 января в ИК-5 в Зубово-Полянском районе между двумя осужденными, в том числе Дмитрием Захарченко, на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, переросший в драку. В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо. Материалы об инциденте переданы в следственные органы.

"Поездка [в колонию № 5] состоялась, с Дмитрием Захарченко встречались [члены комиссии]. Он не жаловался [на администрацию], там никто не жалуется, там условия очень неплохие. [Что касается инцидента с дракой, то он рассказал, что] надел не свои ботинки, человек предъявил ему претензии, и он врезал. Никуда он [по этому поводу] не жаловался. В любом случае, это будет минусом к его истории, когда он захочет подавать на условно-досрочное [освобождение]", - сказал Крутов.

Ранее адвокат Захарченко Александр Горбатенко сообщал ТАСС, что 24 января на административной комиссии в колонии планировали рассмотреть вопрос о привлечении Захарченко к административной ответственности за участие в драке, ему грозил штрафной изолятор. При этом, по словам Горбатенко, сам осужденный считает инцидент провокацией. "По моим сведениям, он жив, здоров, в ШИЗО не находится", - уточнил Горбатенко ТАСС во вторник, пояснив, что не в курсе, состоялась ли комиссия, которая должна была рассмотреть инцидент с дракой.

Теги
РоссияДело полковника Захарченко
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