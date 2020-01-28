Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию о помиловании Иссахар

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию комиссии по вопросам помилования на территории Подмосковья о помиловании гражданки США и Израиля Наамы Иссахар. Об этом ТАСС сообщили во вторник в аппарате главы региона.

"Губернатор подписал рекомендацию комиссии", - сказал собеседник агентства. Прошение Иссахар о помиловании было одобрено комиссией 27 января.

Как сообщала ранее заместитель председателя комиссии по вопросам помилования на территории Подмосковья и уполномоченный по правам человека в регионе Екатерина Семенова, Иссахар частично признает свою вину.

Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 грамм гашиша. 11 октября 2019 года Химкинский горсуд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 ("Незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств") и ч. 2 ст. 229.1 ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере") УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Мособлсуд оставил в силе приговор Иссахар.

Во время визита в Израиль на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин встречался с матерью Иссахар и заверил ее, что с дочерью все будет хорошо. 27 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства примет решение по прошению о помиловании израильтянки после завершения всех формальностей.