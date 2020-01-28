ВОЗ сообщила данные о заболевших пневмонией нового типа, находящихся вне Китая

ЖЕНЕВА, 28 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что среди 37 заболевших пневмонией нового типа, находящихся сейчас вне пределов Китая, более 70% составляют мужчины. При этом у троих пациентов поначалу не обнаружили симптомы заболевания, а средний возраст заболевших - 45 лет, говорится в опубликованном во вторник информационном бюллетене ВОЗ.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Среди 37 случаев вне Китая три были выявлены в отсутствие начальных симптомов. Что же касается остальных 34 случаев, то по 28 из них поступила информация о наличии симптомов", - указывает ВОЗ. Подчеркивается, что "средний возраст случаев вне Китая составляет 45 лет". Среди пациентов - люди в возрасте от двух до 74 лет. Мужчины составляют 71% заболевших.

Из Китая в другие страны прибыли 36 пациентов, в том числе 34 прибыли из города Ухань или имели контакты с заболевшими в этом городе, где первоначально была зарегистрирована вспышка коронавируса 2019-nCoV. В одном случае передача вируса произошла между членами семьи во Вьетнаме.

На настоящий момент ВОЗ "не рекомендует принимать какие-либо специфические меры в сфере здравоохранения для отправляющихся в поездки". "В случае симптомов, предполагающих наличие респираторного заболевания во время или после поездки", путешествующим рекомендуется обратить на это обстоятельство внимание врачей. Уровень опасности распространения болезни в мире и в регионе ВОЗ расценивает как высокий, а уровень распространения в Китае как очень высокий.

По последним данным, в Китае зарегистрировано свыше 4,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 106 человек. Помимо Китая, заболевшие выявлены еще в 14 странах, за последние сутки подтверждены первые случаи в Германии и Камбодже.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.