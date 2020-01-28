Протоиерея Чаплина похоронят 29 января на Троекуровском кладбище в Москве

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Похороны протоиерея Всеволода Чаплина пройдут в среду, 29 января, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом во вторник сообщается на сайте храма Феодора Студита у Никитских ворот, где он был настоятелем.

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Чаплин скончался в воскресенье на 52-м году жизни.

"29 января в нашем храме состоится в 07:40 чтение Часов и Божественная литургия. В 10:00 - отпевание. На Троекуровском кладбище (Рябиновая улица, 24) в 14:00 пройдет гражданская панихида в ритуальном зале, прощание и чин погребения", - говорится в сообщении.