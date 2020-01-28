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В РФ суды могут наделить правом направлять на принудительное лечение пьяных нарушителей

Подобные меры уже действуют в отношении наркозависимых

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские суды в ближайшее время могут получить право направлять на принудительное лечение граждан, которые неоднократно совершили правонарушения в нетрезвом состоянии. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, позиция ведомства по данному вопросу будет направлена в Минюст.

"Позиция МВД России по данному вопросу будет направлена в Минюст России", - сказали в пресс-центре МВД, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

Ранее газета "Известия" сообщала о том, что суды также смогут отправлять таких правонарушителей на медосвидетельствование, профилактические мероприятия и курс медицинской или социальной реабилитации. В настоящее время подобные меры уже действуют в отношении наркозависимых. Положения нового проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ будут проработаны МВД и Минюстом до 1 марта.

Межведомственная рабочая группа готовит новый КоАП параллельно с реформой контрольно-надзорной деятельности. Новый кодекс должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

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