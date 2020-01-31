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Китайская вирусная пневмония

Французская компания разработала свой тест на коронавирус

В Novacyt заявили, что их тест способен выявить штамм вируса 2019 года, что "отличает его от других тестов, которые менее специфичны и могут реагировать на другие родственные виды"

ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Компания Novacyt разработала собственный тест для диагностики нового вида коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике компании.

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"Novacyt, международный специалист в области клинической диагностики, объявляет о запуске его подразделением молекулярной диагностики нового теста, разработанного для диагностики нового вида коронавируса", - отметили в компании. Там считают, что их тест способен выявить штамм вируса 2019 года, что "отличает его от других тестов, которые менее специфичны и могут реагировать на другие родственные виды, что может привести к ошибочному диагнозу".

В Novacyt также указали, что их тестом уже заинтересовались в 10 странах. По словам представителей компании, тест будет представлен в эти выходные на выставке Medlab Expo на Ближнем Востоке.

Теги
ФранцияКитайская вирусная пневмония
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