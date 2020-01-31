В МИД Франции заявили, что положения Венской конвенции в деле Винника не нарушены

ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Положения Венской конвенции о консульских сношениях в деле россиянина Александра Винника, экстрадированного из Греции во Францию, соблюдаются. Такое мнение выразил в пятницу официальный представитель МИД Франции в ходе брифинга.

"Положения Венской конвенции и Конвенции о консульских отношениях между Францией и РФ от 1966 года полностью соблюдаются", - сказал он, комментируя слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, указавшей, в частности, на грубые нарушения Венской конвенции о консульских сношениях в деле Винника.

Французский дипломат отметил, что Винник был выдан Франции на основании европейского ордера на арест российского гражданина. "Процедурой экстрадиции занимались органы юстиции", - подчеркнул он. По его словам, "с 27 января был обеспечен доступ консульских работников, и российский консул смог встретиться с Винником".

Ранее официальный представитель МИД РФ сообщила, что на протяжении более трех суток под разными предлогами консульским сотрудникам неоднократно отказывали во встрече с Винником, что является грубым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях. Российская сторона возмущена в том числе тем, что заведующему консульским отделом РФ во Франции было отказано в присутствии на судебном заседании 28 января в Париже.