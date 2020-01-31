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Москалькова намерена изучить проект нового КоАП после его проработки комитетом Госдумы

Уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что к ней на заключение этот документ не поступал

СТРАСБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена изучить проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) после того, как он будет проработан профильным комитетом Госдумы. Об этом она сообщила ТАСС в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

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"Буду изучать тот вариант текста, который будет официально по постановлению комитета внесен на всеобщее обсуждение", - сказала омбудсмен и добавила, что "очень важно" работать с тем текстом, который является "официально завершенным и признанным".

"Ко мне на заключение этот проект не поступал... Трудно сказать, какой вариант этого проекта сегодня обсуждается, так чтобы не получилось, как с законом о домашнем насилии, когда дискуссия велась по разным законопроектам, текст не сходился, и люди непонятно о чем спорили", - отметила Москалькова.

Уполномоченный подчеркнула, что КоАП - это "огромнейший документ", о котором нужно говорить "частями".

Проект нового КоАП в четверг был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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