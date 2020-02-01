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Роструд открыл горячую линию в связи с эпидемиологической ситуацией в Китае

Работники и работодатели могут обращаться с вопросами в части соблюдения трудового законодательства по телефону 8-800-707-88-41

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Роструд организовал горячую линию по вопросам соблюдения трудового законодательства в связи в эпидемиологической ситуацией в Китае, сообщила в субботу пресс-служба Федеральной службы по труду и занятости.

"Роструд сообщает, что если у работников или работодателей возникают вопросы в части соблюдения трудового законодательства в связи с возникшей эпидситуацией в КНР, они могут обратиться на горячую линию Роструда за разъяснениями по телефону: 8-800-707-88-41 (звонок бесплатный) или по телефону горячей линии в государственную инспекцию труда в своем регионе", - сообщили в ведомстве.

 

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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