Роструд открыл горячую линию в связи с эпидемиологической ситуацией в Китае

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Роструд организовал горячую линию по вопросам соблюдения трудового законодательства в связи в эпидемиологической ситуацией в Китае, сообщила в субботу пресс-служба Федеральной службы по труду и занятости.

"Роструд сообщает, что если у работников или работодателей возникают вопросы в части соблюдения трудового законодательства в связи с возникшей эпидситуацией в КНР, они могут обратиться на горячую линию Роструда за разъяснениями по телефону: 8-800-707-88-41 (звонок бесплатный) или по телефону горячей линии в государственную инспекцию труда в своем регионе", - сообщили в ведомстве.