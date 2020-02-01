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Китайская вирусная пневмония

Главное внимание при борьбе с пневмонией в Китае будет уделяться беременным

У них самая низкая сопротивляемость заболеванию, отмечают специалисты

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Китайское правительство намерено уделять наиболее пристальное внимание защите беременных в ходе борьбы с пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом заявила в субботу заместитель главы Государственного центра акушерского контроля КНР Чжао Янъюй.

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"При спасении людей жизни беременных женщин будет уделяться наибольшее внимание. Это самое важное, - сообщила она на пресс-конференции. - У них самая низкая сопротивляемость пневмонии. Можно сказать, что это большая проблема".

По словам Чжао Янъюй, компетентные органы Китая активно прорабатывают данный вопрос. Она уточнила, что большинство препаратов, используемых в стране для подавления вируса, можно принимать во время беременности без негативных последствий. "Однако учитывая, что беременным приходится принимать комплексный набор лекарств и порой нельзя ограничиться одним из них, следует особо внимательно следить, чтобы препараты не оказались плохо совместимыми и не привели к осложнениям", - подчеркнула специалист.

Чжао Янъюй добавила, что в сложившейся ситуации крайне важно, чтобы процесс лечения беременных, больных пневмонией, курировал опытный врач, указаниям которого нужно следовать неукоснительно.

 

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КитайКитайская вирусная пневмония
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