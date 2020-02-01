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Китайская вирусная пневмония

Во Вьетнаме подтвердили шестой случай заражения коронавирусом

Речь идет о сотруднице гостиницы, контактировавшей с первыми обнаруженными во Вьетнаме инфицированными

ХАНОЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Шестой случай заражения новым коронавирусом подтвержден во Вьетнаме. Об этом сообщили в субботу в Народном комитете (администрации) провинции Кханьхоа, где 23 января были зарегистрированы два первых во Вьетнаме случая заболевания пневмонией нового типа, вызванной вирусом 2019-nCoV.

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Заражение коронавирусом подтвердилось у 25-летней местной служащей гостиницы, которая контактировала с первыми обнаруженными во Вьетнаме инфицированными - отцом и сыном - гражданами Китая. В настоящее время заболевшая находится на лечении в госпитале тропических болезней провинции Кханьхоа, ее состояние не вызывает опасений у медиков.

Первый из двух заболевших пневмонией нового типа, 28-летний гражданин КНР уже полностью вылечился. Его 66-летний отец также идет на поправку, но продолжает оставаться под наблюдением врачей в госпитале Чорей в Хошимине.

Еще три случая заражения коронавирусом были подтверждены 30 января. Все трое инфицированных - вьетнамские граждане, которые недавно вернулись из китайского города Уханя, охваченного вспышкой вируса 2019-nCoV. Двое из них находятся на лечении в госпитале центральной провинции Тханьхоа, еще один - в больнице ханойского пригородного района Донгань. Состояние всех троих медики оценивают как стабильное.

 

Теги
КитайВьетнамКитайская вирусная пневмония
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