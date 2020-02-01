В Забайкалье поступили тест-системы для выявления коронавируса

ТАСС, 1 февраля. Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае получил в субботу набор реагентов для определения антигена нового коронавируса, сообщается на официальном портале Забайкальского края.

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"В Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае поступил набор реагентов для определения антигена нового коронавируса. По словам главного врача Центра Александра Туранова, полученная тест-система позволит провести 200 исследований, при необходимости достаточное количество в оперативном режиме доставят дополнительно", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что центр готов к проведению исследований. Лаборатория переведена на круглосуточный режим работы. "Набор реагентов был разработан государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". В очень короткие сроки воспроизведено необходимое количество реагентов, также направлены четкие рекомендации по организации лабораторной диагностики", - отметил главный врач Александр Туранов.

Как сообщалось ранее в субботу, сейчас состояние находящегося в Забайкальском крае гражданина Китая, у которого выявили коронавирус нового типа, улучшается. Он все еще находится под наблюдением медиков, в изолированном боксе. Два человека, находившиеся с ним в близком контакте, также были размещены в изолированных палатах. Все контактировавшие с госпитализированным здоровы.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов.