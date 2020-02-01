{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Китай попросил ЕС ускорить экстренные поставки медпринадлежностей для борьбы с пневмонией

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян подчеркнул, что Пекин готов предоставлять европейской стороне всю необходимую информацию, касающуюся внутренней ситуации в республике

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Китайское правительство рассчитывает на поддержку стран Евросоюза и надеется на ускорение поставок медицинских принадлежностей из Европы для борьбы с пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом заявил в субботу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе телефонной беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить врачей, находящихся на передовой в борьбе с коронавирусом, всеми необходимыми медицинскими принадлежностями. Надеемся, что ЕС окажет Китаю должное содействие при осуществлении экстренных закупок по коммерческим каналам из стран-участниц объединения", - приводит его слова агентство Синьхуа.

По словам Ли Кэцяна, Пекин готов предоставлять европейской стороне, как и прочим международным партнерам, всю необходимую информацию, касающуюся внутренней ситуации в КНР. Глава китайского правительства также выразил заинтересованность в ускоренном обмене данными и технологиями при осуществлении сотрудничества по борьбе с распространением коронавируса.

"Китайское правительство уверено, что ему удастся погасить вспышку вируса. Мы настроены решительно и располагаем возможностями, чтобы этого добиться", - подчеркнул он.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
В гонке на собачьих упряжках "Берингия-2020" на Камчатке будут участвовать 14 каюров
Они вместе со своими четвероногими друзьями пройдут путь в 1050 км по тундре
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС