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Китайская вирусная пневмония

В Тюмень доставят дополнительную партию из 300 тест-систем для определения коронавируса

По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Галины Шарухо, в регионе также создали достаточный запас защитных масок

ТЮМЕНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Дополнительную партию из 300 тест-систем для определения коронавируса доставят в Тюмень субботу. Накануне в регион поступили 200 таких тестов, сообщила на брифинге руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

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В пятницу, 31 января в РФ были выявлены два подтвержденных случая инфекции - у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области.

"Тест-систем достаточно. Вчера были получены 200 тест-систем, сегодня еще приедет 300, завтра приедут еще. Ограничений нет, поступают в соответствии с заявками", - сказала она.

По словам Шарухо, в регионе также создан достаточный запас защитных масок. В общественных местах будут размещены информационные материалы по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавируса.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщил, что в регионе приняты все необходимые меры для нераспространения заболевания. Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что болезнь у двоих пациентов с подтвержденными случаями коронавируса протекает в легкой форме, без серьезных клинических проявлений.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов.

 

Теги
РоссияКитайПопова, Анна ЮрьевнаТюменская областьМоор, Александр ВикторовичКитайская вирусная пневмония
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