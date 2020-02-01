Прибывающие в Шанхай с 1 февраля обязаны заполнять медицинскую карту

ШАНХАЙ, 1 февраля. /ТАСС/. Все прибывающие в Шанхай воздушным и наземным транспортом обязаны с 1 февраля заполнять на пунктах пропуска медицинскую карту. Об этом сообщает в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на городской комитет по вопросам транспорта.

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Соответствующие требования связаны с усилением мер санитарного контроля в городе из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Теперь на всех пунктах пропуска на скоростных автомагистралях, в аэропортах и на вокзалах Шанхая необходимо зарегистрироваться и заполнить медицинскую карту. Сделать это можно и при помощи мобильного телефона, отсканировав QR-код. Операторы сотовой связи также рассылают приезжим СМС-оповещения, касающиеся мер индивидуальной защиты и правил безопасности в условиях распространения вируса.

24 января правительство Шанхая объявило о введении режима наивысшего уровня экстренного реагирования для борьбы с распространением коронавируса в городе. Он предусматривает принятие строгих карантинных мер в отношении предполагаемых случаев заражения вирусом в течение 14 дней, усиление санитарных инспекций на объектах транспортной инфраструктуры, отмену всех массовых мероприятий. В Шанхае на неопределенный срок до дальнейшего уведомления со стороны властей прекратили работу туристические объекты, музеи, театры, развлекательные комплексы, остановлены круизные туры по реке Хуанпу. Свои двери для посетителей закрыл и шанхайский Disneyland.

Прекращено также автобусное сообщение Шанхая с другими регионами страны. С понедельника температуру тела начали проверять у всех пассажиров, прибывающих в город автомобильным транспортом. Для этого на основных скоростных автомагистралях на границе Шанхая организовали санитарные посты.

В настоящее время в Шанхае подтверждено 169 случаев инфицирования коронавирусом. Под наблюдением врачей до получения результатов анализов находятся еще порядка 166 человек.