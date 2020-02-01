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Китайская вирусная пневмония

Через пункты пропуска трех регионов ДФО эвакуировали из Китая более 200 россиян

В Благовещенске также организовали отдельный коридор через пункт пропуска, по которому уехать в Китай из России смогли 90 граждан КНР

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Эвакуация российских туристов из Китая на фоне вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, началась в субботу на Дальнем Востоке. Автобусами уже вывезли более 200 граждан РФ через пограничные пункты пропуска в Забайкалье, Приморском крае и Амурской области, сообщили ТАСС в пресс-службах региональных правительств.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса нового типа. С 31 января временно ограничено движение на пунктах пропуска.

По информации пресс-службы правительства Забайкальского края, в субботу со стороны китайского пункта пропуска Маньчжурия выехали три автобуса с россиянами, четвертый рейс запланирован на 21:00 по китайскому времени (14:00 мск). Первым рейсом выехали два человека, вторым - 12, точное количество пассажиров третьего рейса уточняется. Всех прибывших помещают в карантин, на период, пока не будут готовы результаты анализов.

В Приморье туристы возвращаются через автомобильные пункты пропуска Пограничный, Краскино и Полтавка. По данным администрации Приморского края, границу в субботу пересекли три автобуса. В общей сложности домой вернулись 58 человек из более чем 100 заявивших о своем желании немедленно вернуться в Россию. Все остальные пересекут границу в ближайшие дни, следующие автобусы отправятся 2 февраля от пунктов пропуска Полтавка и Пограничный в 10:00 по китайскому времени (5:00 мск).

Еще 165 человек вернулись в Россию через временный коридор пункта пропуска Благовещенск-Хэйхэ. "Лиц с признаками инфекционных заболеваний по результатам двойного тепловизионного контроля не выявлено", - сообщили в пресс-службе регионального правительства. По просьбе китайской стороны был организован отдельный коридор через пункт пропуска Благовещенск, по которому уехать в Китай из России смогли 90 граждан КНР.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов.

 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКитайПриморский крайЗабайкальский крайАмурская областьКитайская вирусная пневмония
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