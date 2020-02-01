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Китайская вирусная пневмония

В ДВФУ подготовили общежитие на 260 мест для временного размещения китайских студентов

В общежитии уже находятся 10 иностранных студентов, для которых ввели карантинный режим с ежедневным медицинским осмотром
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Отдельное общежитие для временного размещения студентов из Китая, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом, подготовили в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в случае прибытия учащихся ранее рекомендованной даты 1 марта. Общежитие рассчитано на 260 мест, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

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В ДВФУ обучается почти 1,5 тыс. студентов из КНР, большая часть из которых уехала в январе в Китай на время празднования Восточного нового года. После каникул ожидается возвращение 850 граждан КНР. По рекомендации Роспотребнадзора департамент международных отношений ДВФУ оповестил находящихся на каникулах китайских студентов о том, что возвращаться в Россию следует не ранее 1 марта. Российские студенты приступят к занятиям после каникул 25 февраля.

"В кампусе Дальневосточного федерального университета подготовлено отдельное общежитие для временного компактного размещения студентов из Китая в случае их прибытия после каникул ранее рекомендованной даты 1 марта. Общежитие рассчитано на 260 мест. В настоящее время в общежитии находятся 10 китайцев, для них предусмотрен двухнедельный карантинный режим", - сказали в пресс-службе.

Иностранцы проходят ежедневный медицинский осмотр. Для них организовано питание и созданы все условия для комфортного пребывания. При выявлении подозрения на заболевание их переведут в расположенный по соседству временный изолятор, в котором оборудованы 10 палат, в том числе палата интенсивной терапии.

В ДВФУ также создан оперативный штаб, развернут дополнительный медпункт для медицинского осмотра студентов, введен масочный режим для сотрудников, обслуживающих университетские объекты, производится усиленная обработка помещений дезинфицирующими средствами.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов.

 

Теги
РоссияКитайПриморский крайДальний ВостокКитайская вирусная пневмония
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