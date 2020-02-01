Президент Татарстана поручил следить за соблюдением режима в заказнике "Волжские просторы"

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил профильным ведомствам организовать контроль за соблюдением режима на территории нового природного заказника "Волжские просторы", сообщила в субботу пресс-служба президента республики.

"Сегодня во время традиционной субботней планерки президент республики дал поручение жестко следить за соблюдением режима на территории природного заказника "Волжские просторы", - говорится в сообщении.

Как уточнил Минниханов, желающих ловить рыбу на этом участке будет много, поэтому природоохранным структурам и правоохранительным органам необходимо жестко следить за тем, чтобы не велась стройка.

Государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля "Волжские просторы" создан в декабре 2019 года постановлением кабинета министров Татарстана. Заказник площадью 29 тыс. 76 га охватывает территории трех муниципальных районов - Верхнеуслонского, Зеленодольского и Лаишевского, а также города Казани.

По данным Госкомитета республики по биологическим ресурсам, заказник создавался для сохранения биологического разнообразия, предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранения уникальных ландшафтных комплексов. Необходимость вызвана увеличением антропогенной нагрузки (рекреация, незаконный лов водных биоресурсов, промышленное использование, добыча стройматериалов) на данную территорию, где обитают в том числе краснокнижные виды животных и растений.