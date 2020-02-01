{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Татарстана поручил следить за соблюдением режима в заказнике "Волжские просторы"

Заказник создан в декабре 2019 года, на его территории обитают краснокнижные виды животных и растений

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил профильным ведомствам организовать контроль за соблюдением режима на территории нового природного заказника "Волжские просторы", сообщила в субботу пресс-служба президента республики.

"Сегодня во время традиционной субботней планерки президент республики дал поручение жестко следить за соблюдением режима на территории природного заказника "Волжские просторы", - говорится в сообщении.

Как уточнил Минниханов, желающих ловить рыбу на этом участке будет много, поэтому природоохранным структурам и правоохранительным органам необходимо жестко следить за тем, чтобы не велась стройка.

Государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля "Волжские просторы" создан в декабре 2019 года постановлением кабинета министров Татарстана. Заказник площадью 29 тыс. 76 га охватывает территории трех муниципальных районов - Верхнеуслонского, Зеленодольского и Лаишевского, а также города Казани.

По данным Госкомитета республики по биологическим ресурсам, заказник создавался для сохранения биологического разнообразия, предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранения уникальных ландшафтных комплексов. Необходимость вызвана увеличением антропогенной нагрузки (рекреация, незаконный лов водных биоресурсов, промышленное использование, добыча стройматериалов) на данную территорию, где обитают в том числе краснокнижные виды животных и растений.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Всех заразившихся кишечной инфекцией в Дагестане выписали из больницы
С 6 по 31 января в Кизляре зарегистрировали 378 случаев острой кишечной инфекции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС