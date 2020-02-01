В Москве похоронили депутата ростовского парламента Алабушева

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 февраля. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания (парламента) Ростовской области Андрей Алабушев, убитый вместе с супругой в Зернограде, похоронен в субботу на Хованском кладбище в Москве, сообщил ТАСС и.о. директора Аграрного научного центра "Донской" Юрий Акулиничев. Ранее АНЦ "Донской" возглавлял Алабушев.

"Похороны прошли, его похоронили на Хованском кладбище вместе с супругой", - сказал Акулиничев, добавив, что решение о похоронах в Москве было принято проживающими в столице детьми Алабушева.

Он также уточнил, что в траурной церемонии приняли участие несколько представителей АНЦ "Донской", который Алабушев возглавлял с 2004 года. "Сейчас обсуждаются варианты увековечивания его памяти", - сказал Акулиничев.

Академик РАН, директор Аграрного научного центра "Донской", депутат Андрей Алабушев и его супруга во вторник, 28 января, были найдены убитыми в частном домовладении в городе Зернограде Ростовской области. По версии следствия, мотивом убийства стали личные неприязненные отношения между подозреваемым и депутатом. По данным СК РФ, подозреваемым оказался местный житель, который после убийства покончил с собой. В связи с большим общественным резонансом расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.

Алабушев был депутатом парламента региона (от "Единой России"), членом комитетов по образованию, науке, культуре и информационной политике и по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Кроме того, он являлся директором государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им. Ивана Григорьевича Калиненко".