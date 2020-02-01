{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Убийство ростовского депутата Алабушева

В Москве похоронили депутата ростовского парламента Алабушева

Его похоронили на Хованском кладбище вместе с супругой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 февраля. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания (парламента) Ростовской области Андрей Алабушев, убитый вместе с супругой в Зернограде, похоронен в субботу на Хованском кладбище в Москве, сообщил ТАСС и.о. директора Аграрного научного центра "Донской" Юрий Акулиничев. Ранее АНЦ "Донской" возглавлял Алабушев.

На эту тему
Что известно об убийстве депутата думы Ростовской области Алабушева

"Похороны прошли, его похоронили на Хованском кладбище вместе с супругой", - сказал Акулиничев, добавив, что решение о похоронах в Москве было принято проживающими в столице детьми Алабушева.

Он также уточнил, что в траурной церемонии приняли участие несколько представителей АНЦ "Донской", который Алабушев возглавлял с 2004 года. "Сейчас обсуждаются варианты увековечивания его памяти", - сказал Акулиничев.

Академик РАН, директор Аграрного научного центра "Донской", депутат Андрей Алабушев и его супруга во вторник, 28 января, были найдены убитыми в частном домовладении в городе Зернограде Ростовской области. По версии следствия, мотивом убийства стали личные неприязненные отношения между подозреваемым и депутатом. По данным СК РФ, подозреваемым оказался местный житель, который после убийства покончил с собой. В связи с большим общественным резонансом расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.

Алабушев был депутатом парламента региона (от "Единой России"), членом комитетов по образованию, науке, культуре и информационной политике и по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Кроме того, он являлся директором государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им. Ивана Григорьевича Калиненко".

Теги
РоссияРостовская областьУбийство ростовского депутата Алабушева
Реклама на ТАСС
Всех заразившихся кишечной инфекцией в Дагестане выписали из больницы
С 6 по 31 января в Кизляре зарегистрировали 378 случаев острой кишечной инфекции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС