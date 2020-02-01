Опасных веществ в ходе проверки помещения в Ростове-на-Дону не обнаружили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 февраля. Опасных веществ при проверке помещения в Ростове-на-Дону после сообщения о его "минировании" не обнаружили, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Ранее в субботу источник ТАСС в оперативных службах региона сообщил, что здание межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения (МРЭО) ГИБДД в Ростове-на-Дону проверяют после сообщения о "минировании".

"В ходе проверки ничего опасного не обнаружено", - сказала представитель ГУ МВД.

Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах в разных регионах РФ. Ни одна угроза не подтвердилась. В ФСБ сообщали о блокировке двух ресурсов, с которых отправлялись электронные письма о "минировании".