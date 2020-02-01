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В Ростове-на-Дону проверяют помещение ГИБДД после сообщения с угрозой взрыва

Угроза поступила насчет здания межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения Госавтоинспекции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 февраля. /ТАСС/. Здание межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения (МРЭО) ГИБДД в Ростове-на-Дону проверяют после сообщения о "минировании", сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"[Здание МРЭО ГИБДД] проверяют на минирование", - сказал собеседник ТАСС.

Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах в разных регионах РФ. Ни одна угроза не подтвердилась. В ФСБ сообщали о блокировке двух ресурсов, с которых отправлялись электронные письма о "минировании".

Теги
РоссияРостовская область
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