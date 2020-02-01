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СК проверит информацию об инвалиде, передвигавшемся без коляски по больнице в Башкирии

Ранее в сети появилось видео, на котором в медучреждении один инвалид передвигается на четвереньках по коридору, а другой лежит на полу на матрасе

ТАСС, 1 февраля. Следователи проверят информацию о ненадлежащем оказании услуг пациентам больницы в Иглинском районе Башкирии, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"В Иглинском районе по сообщению о ненадлежащем оказании услуг в больнице организована проверка. В ходе мониторинга СМИ выявлена видеозапись из Иглинской центральной районной больницы, где один из пациентов лежал на матрасе на полу, а другой пациент с ограниченными способностями передвигался по полу без инвалидной коляски", - сказано в сообщении.

Сотрудники СК опросят пациентов, руководство и работников медучреждения, изучат должностные инструкции и другую документацию, а также установят все причины и условия, которые способствовали произошедшему. "В ходе проверки действиям руководства и работников больницы будет дана правовая оценка", - добавили в пресс-службе.

В пятницу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин пообещал провести разбирательство по факту публикации видеозаписи, сделанной в больнице.

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