СК проверит информацию об инвалиде, передвигавшемся без коляски по больнице в Башкирии

ТАСС, 1 февраля. Следователи проверят информацию о ненадлежащем оказании услуг пациентам больницы в Иглинском районе Башкирии, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"В Иглинском районе по сообщению о ненадлежащем оказании услуг в больнице организована проверка. В ходе мониторинга СМИ выявлена видеозапись из Иглинской центральной районной больницы, где один из пациентов лежал на матрасе на полу, а другой пациент с ограниченными способностями передвигался по полу без инвалидной коляски", - сказано в сообщении.

Сотрудники СК опросят пациентов, руководство и работников медучреждения, изучат должностные инструкции и другую документацию, а также установят все причины и условия, которые способствовали произошедшему. "В ходе проверки действиям руководства и работников больницы будет дана правовая оценка", - добавили в пресс-службе.

В пятницу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин пообещал провести разбирательство по факту публикации видеозаписи, сделанной в больнице.