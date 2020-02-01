Посол США в России раскрыл задачи инициированной им "хоккейной дипломатии"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Хоккей может помочь "разбить лед" между РФ и США, чтобы начать разговор об общих интересах. Об этом заявил журналистам в субботу посол США в РФ Джон Салливан, посетивший хоккейный матч между московскими клубами "Спартак" и "Динамо" на "ЦСКА Арене".

"Сразу по прибытии в Россию я сказал - смотрите, у американцев и россиян много общего, мы очень любим хоккей, то, что происходит на льду, - сказал он, отвечая на вопрос о том, что такое "хоккейная дипломатия", которой он раньше обещал заняться в России. - Так что хоккей - это возможность для меня поговорить с россиянами о чем-то общем, обменяться воспоминаниями о суперсерии СССР - Канада 1972 года или Кубке Канады 1987 года, когда тоже играли Канада и СССР. Мне очень интересно разговаривать об этом, но для меня это также и полезная возможность "разбить лед", чтобы начать разговор об общих интересах и ценностях россиян и американцев".

"Меня уже спрашивали про "хоккейную дипломатию", - продолжил он. - Это игра. Но это также что-то общее между американцами, русскими, канадцами, немцами, финнами, которые все любят эту игру".

Сыграть за Россию

Салливан заявил, что сыграет в РФ в той хоккейной команде, куда пригласят хозяева, так как в России он гость. Таким образом Салливан в субботу ответил на вопрос о том, хотел бы он сыграть в хоккей против России или на ее стороне.

"Я бы играл в российскую игру в качестве гостя, и, будучи дипломатом, сидел бы на той скамейке, куда бы меня пригласили хозяева", - сказал он.

Однако, добавил Салливан, пока сыграть он все равно не смог бы. "Мое хоккейное снаряжение еще не прибыло из Вашингтона, - сказал он. - Но я начну играть, как только прибудет мое снаряжение".

Салливан в субботу посетил хоккейный матч между столичными командами "Спартак" и "Динамо" на "ЦСКА Арене". Он открыл игру, вбросив шайбу.

В России хоккей традиционно остается одной из самых популярных видов спорта. На лед регулярно в матчах Ночной хоккейной лиги выходит президент РФ Владимир Путин.