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Паводок в Иркутской области

Вице-премьер Хуснуллин пообещал посетить Иркутскую область, пострадавшую от наводнения

Как сообщалось ранее, все пострадавшие от паводка летом 2019 года получили новое постоянное жилье в регионе

ТАСС, 1 февраля. Вице-премьер Марат Хуснуллин планирует посетить Иркутскую область, пострадавшую от наводнения минувшим летом. Об этом он сообщил в субботу на своей странице в Instagram.

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"Провел встречу с @kobzevnasvyazi [Игорь Кобзев, врио губернатора Иркутской области]. Обсудили вопросы ликвидации летнего паводка. Вопрос очень серьезный. На следующей неделе туда поедет замминистра строительства и доложит о ситуации с места. Как только проведу все установочные встречи и стабилизирую график, обязательно сам съезжу в пострадавший регион!" - написал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что все пострадавшие от паводка летом 2019 года жители Иркутской области, которые находились в пунктах временного размещения (ПВР), получили новое постоянное жилье. В связи с этим в пятницу закрылся последний ПВР. Таким образом, все люди, пострадавшие от паводка и проживавшие в ПВР, переехали в новое постоянное жилье.

Во время наводнения в Иркутской области было создано 17 ПВР, два из которых располагались в городе Тулуне, наиболее пострадавшем от паводка. Всего пункты приняли более 1,7 тыс. человек.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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