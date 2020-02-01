В кабмине пояснили, что приостановка безвизовых турпоездок касается только граждан Китая

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Новые меры по борьбе с коронавирусом не касаются групповых поездок россиян в Китай. Об этом заявили в аппарате кабмина РФ, комментируя опубликованное в субботу распоряжение правительства об ограничениях, направленных на противодействие распространению коронавируса.

"Распоряжение подразумевает меры только в адрес китайских граждан: временно приостанавливается въезд китайских граждан в Россию в рамках групповых туристических поездок, а также приостанавливается выдача рабочих виз в Россию для граждан КНР", - пояснил собеседник агентства.

Правительство также поручило Минтрансу совместно с ФСБ и ФТС России "временно ограничить движение граждан Китайской Народной Республики через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Монголией". МИД РФ поручено уведомить о предусмотренных мерах Монголию, КНР и другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией данного распоряжения, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 21 стране, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.