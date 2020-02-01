{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

В кабмине пояснили, что приостановка безвизовых турпоездок касается только граждан Китая

Собеседник агентства отметил, что новые меры по борьбе с коронавирусом не касаются групповых поездок россиян в Китай
Описание
© Yuri Smityuk/TASS

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Новые меры по борьбе с коронавирусом не касаются групповых поездок россиян в Китай. Об этом заявили в аппарате кабмина РФ, комментируя опубликованное в субботу распоряжение правительства об ограничениях, направленных на противодействие распространению коронавируса.

На эту тему
Какие меры приняли в России против коронавируса

"Распоряжение подразумевает меры только в адрес китайских граждан: временно приостанавливается въезд китайских граждан в Россию в рамках групповых туристических поездок, а также приостанавливается выдача рабочих виз в Россию для граждан КНР", - пояснил собеседник агентства.

Правительство также поручило Минтрансу совместно с ФСБ и ФТС России "временно ограничить движение граждан Китайской Народной Республики через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Монголией". МИД РФ поручено уведомить о предусмотренных мерах Монголию, КНР и другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией данного распоряжения, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 21 стране, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

 

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Инфицированными коронавирусом в Британии оказались студент вуза и его родственник
Риск передачи инфекции среди студентов университетского кампуса оценивается как низкий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС