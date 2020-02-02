{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Начало процедуры импичмента Трампа

Опрос: попытка импичмента не снизила уровень поддержки Трампа

При этом почти 60% опрошенных уверены, что демократы, пытаясь объявить президенту США импичмент, преследуют свои политические цели

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Попытка демократов в Конгрессе США подвергнуть импичменту Дональда Трампа практически не отразилась на стабильности поддержки действующего президента страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты The Wall Street Journal и телекомпании NBC.

На эту тему
Импичмент Трампа: дело идет к развязке?

Согласно итогам социологического исследования, 49% респондентов ответили отрицательно на вопрос, следует ли Сенату проголосовать за отстранение президента США от должности. 46% участников опроса высказались за импичмент Трампа, 5% заявили, что не определились по этому вопросу.

При этом 52% респондентов считают, что американский лидер злоупотреблял своими полномочиями. 41% придерживаются обратной точки зрения, а 7% не смогли дать определенный ответ. Практически так же разделились мнения относительно того, чинил ли Трамп препятствия Конгрессу США в разбирательстве в рамках процедуры импичмента - 53%, 37% и 10% соответственно.

Как констатирует The Wall Street Journal, рейтинг одобрения работы президента США в январе почти не изменился, составив 46%. Обратного мнения придерживается 51% респондентов. При этом число тех, кто решительно поддерживает Трампа, достигло самого высокого с 2017 года показателя - 36%. Социолог Джефф Хорвитт, проводивший опрос совместно с Биллом Макинтарффом, прогнозирует, что Сенат на будущей неделе проголосует за то, чтобы оправдать Трампа.

Почти 60% опрошенных выразили уверенность в том, что демократы, пытаясь объявить республиканцу Трампу импичмент, преследуют свои политические цели. 37% участников исследования верят, наоборот, в принципиальность оппозиционной партии. Мнения разделились аналогично при ответе на вопрос об объективности республиканских законодателей.

Опрос проводился по телефону по всей стране 26-29 января. В социологическом исследовании участвовала 1 тыс. зарегистрированных избирателей. Вероятная погрешность составляет 3,1%.

Теги
СШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
ОАК сократит свое участие в Singapore Airshow 2020 из-за коронавируса
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что сократить число участвующих в авиасалоне также решили госкорпорации Роскосмос и Ростех, а также входящие в Ростех холдинг "Вертолеты России" и АО "Рособоронэкспорт"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС