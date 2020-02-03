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Китайская вирусная пневмония

Врачи рассказали о самочувствии заразившейся коронавирусом студентки из КНР в Тюмени

Девушка обратилась за медицинской помощью 28 января

ТАСС, 3 февраля. Студентка из Китая в Тюмени, у которой был выявлен коронавирус, чувствует себя хорошо и находится в стабильном состоянии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Студентка из КНР, у которой выявлен коронавирус, обратилась за помощью 28 января. Сразу после поступления она была госпитализирована. Всего в России было выявлено два подтвержденных случая инфекции - у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области.

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"Девушка, прилетевшая из Китая 28 января, у которой подтвердился коронавирус, чувствует себя хорошо. Она продолжает необходимое лечение и находится под наблюдением медиков из Областной инфекционной клинической больницы. Четыре молодых человека, которые с ней летели в самолете и по этой причине были также госпитализированы, и у которых пробы на коронавирус дали отрицательный результат, тоже чувствуют себя отлично, никаких жалоб не предъявляют. Врачи отмечают, что температура у всех нормальная - не превышает отметку 36,6 градуса", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, наблюдение за пациентами продолжается - они будут оставаться в учреждении не менее 14 дней.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.

 

Теги
РоссияКитайТюменская областьКитайская вирусная пневмония
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