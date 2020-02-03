Умер глава одного из районов Карелии, предлагавший "пристрелить недовольных граждан"

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 февраля. /ТАСС/. Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев скоропостижно умер в воскресенье. Об этом в понедельник у себя на странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"2 февраля скоропостижно скончался Глава администрации Олонецкого муниципального района Сергей Прокопьев. Сергей Константинович, по моему глубокому убеждению, был одним из лучших руководителей муниципального уровня. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Сергея Константиновича", - написал Парфенчиков.

В ноябре 2019 года Прокопьев оказался в центре скандала после того, как депутат местного горсовета Нина Щербакова написала на него заявление в прокуратуру. По словам Щербаковой, во время одного из заседаний глава района отреагировал на жалобы недовольных местных жителей и сказал, что нужно было бы "пристрелить четверых", чтобы "остальные успокоились", а также назвал людей "социальными паразитами". Сам Прокопьев факт высказывания не признавал и обратился в суд, обвинив депутата, рассказавшего об эпизоде журналистам, в клевете. Первое заседание по этому делу прошло в январе, второе должно было состояться в феврале.