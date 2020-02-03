В Москве выявили более 100 интернет-магазинов, торгующих снюсами

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Большая часть снюсов в Москве реализуется через интернет, полиция выявила в столице уже более 100 торгующих таким товаром онлайн-магазинов. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил врио заместителя начальника ГУМВД России по Москве - начальник полиции полковник Александр Половинка.

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, однако сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их также называют снюсами.

"Больше всего распространение фиксируется через интернет-магазины. Жевательные конфеты, мармеладки, "зубочистки", которые являются никотинсодержащей бестабачной продукцией, продаются через интернет. При мониторинге интернета только на территории Москвы мы выявили более 100 интернет-магазинов, которые занимаются продажей такой продукции, - сказал Половинка. - Сегодня работа части из них прекращена, по части проводим проверку. Около 100 лиц привлечено к административной ответственности",

Он отметил, что правоохранители выработали алгоритм действий в отношении лиц, которые производят такую продукцию, занимаются ее хранением и перевозкой. В отношении них сейчас используется статья уголовного кодекса РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за изготовление, хранение, перевозку, сбыт продукции, выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент возбуждено три уголовных дела в Москве. Кроме того, активно используется действующий Кодекс административных правонарушений РФ. Однако, по мнению Половинки, существующее законодательство не в полной мере отвечает всей проблематике вопроса.

Он добавил, что всего сотрудники полиции при взаимодействии с представителями Роспотребнадзора, департаментов здравоохранения и торговли Москвы за последние два месяца провели более 5,5 тыс. проверок торговых точек и интернет-магазинов.

О никотинсодержащих смесях

В 2019 году занимавший в то время пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев поручил МВД РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотинсодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин. Неофициально их также называют снюсами, при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством.

Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности никотиносодержащих смесей среди детей и подростков вводом ограничительных мер.