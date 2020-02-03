Институт нацпамяти будет добиваться демонтажа герба СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Украинский институт национальной памяти (УИНП) несмотря на смену его руководства продолжит попытки демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве, самого высокого сооружения Украины. Об этом заявил новый глава Украинского института нацпамяти Антон Дробович, сообщила в воскресенье украинская служба радио "Свобода".

"К нам уже обратились четыре инженерно-строительные организации, которые готовы участвовать в тендере и выполнить демонтаж герба, - заявил Дробович. - Предпринимательская и общественная инициатива у нас есть". Частные компании согласились на скидки по оплате работ, "лишь бы убрать коммунистические символы", пояснил он. "УИНП готов еще раз стать на эту тропу, но уже пройти этот путь до конца", - заверил директор института.

Он добавил, что институт нацпамяти обратится в Музей истории Украины во Второй мировой войне и в Министерство культуры страны. Монумент находится на балансе этих организаций, и они должны будут принимать решение о его судьбе. Директор УИНП также пообещать "решить" объективные проблемы, которые являются препятствием для удаления герба СССР с монумента "Родина-мать".

В декабре на встрече с прессой Дробович заявил, что герб СССР вопреки требованиям украинских националистов будет еще неопределенное время находиться на щите памятника "Родина-мать" в Киеве из-за дороговизны и сложности его демонтажа. Директор института нацпамяти пояснил, что в случае демонтажа советского герба устойчивость статуи может быть нарушена и она может накрениться.

Антон Дробович сменил на посту директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, занимавшего его с 2014 года и уволенного в сентябре прошлого года. Вятрович активно участвовал в кампаниях по декоммунизации и дерусификации, а также "прославился" своими праворадикальными взглядами, антироссийскими и антисоветскими выступлениями. В январе 2016 года Вятрович сообщил, что принято решение убрать герб СССР с монумента "Родина-мать". Демонтировать "наследие" СССР требуют украинские националисты, которые апеллируют к принятому в 2015 году закону о декоммунизации, согласно которому в стране запрещено использование символики "коммунистического и нацистского тоталитарных режимов".

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена в Киеве на правом берегу Днепра. Она была открыта в 1981 году в День Победы в составе комплекса Музея истории Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Высота скульптуры - 62 м, вместе с постаментом - 102 м. В одной руке у "Родины-матери" - меч, в другой - щит с гербом СССР весом 13 тонн размером 13 на 8 м. Вес всего сооружения 450 тонн. Над проектом мемориала работал известный советский скульптор Евгений Вучетич.