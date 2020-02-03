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Теракт на юге Лондона

В посольстве РФ не получали информации о пострадавших россиянах при теракте в Лондоне

Там сообщили, что связывались по этому вопросу с полицией 2 и 3 февраля

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Лондонская полиция не подтвердила, что среди пострадавших в совершенном в воскресенье в британской столице теракте есть граждане России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель посольства РФ в Соединенном Королевстве.

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"Мы связывались с полицией вчера и сегодня, у них информации по гражданам России нет", - сказал дипломат.

В лондонском районе Стретем в воскресенье мужчина, отбывший неполный тюремный срок за терроризм, с муляжом взрывного устройства на груди напал с ножом на прохожих, ранив двух человек. Позже он был застрелен полицией. Осколками стекол, разлетевшимся от попадания в них полицейских пуль, была ранена еще одна женщина. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

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ВеликобританияРоссияТеракт на юге Лондона
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