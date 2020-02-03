Роспотребнадзор отправит группу из пяти экспертов в Китай 4 февраля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор отправит делегацию из пяти экспертов в Китай ‪во вторник вечером‬, состав пока уточняется. Об этом журналистам сообщила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Да, поедем, сегодня мы примем окончательное решение по составу делегации. Делегация будет состоять из пяти человек - это представители Роспотребнадзора и Минздрава на уровне экспертов. Ожидаем, что ‪завтра вечером‬ они полетят в Китай", - сказала она.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.