YouTube будет удалять ложный контент, касающийся выборов в США

ТАСС, 3 февраля. Администрация американского хостинга YouTube намерена блокировать размещаемые на нем видеозаписи, которые содержат недостоверные данные, связанные с предстоящими президентскими выборами в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на официальном сайте сервиса.

Как сообщается на сайте, YouTube будет удалять любую "технически подделанную" информацию, которая вводит аудиторию в заблуждение относительно процедуры голосования или содержит ложные заявления о кандидатах.

Представители сервиса предостерегают, что каналы пользователей, пытающихся выдать себя за другого человека или скрывающих свою связь с правительственными структурами, также подвергнутся блокировке.

3 февраля 2020 года в США начинаются предварительные президентские выборы, то есть внутрипартийные выборы, которые проводят по штатам в первой половине выборного года Демократическая, Республиканская и другие партии. Их цель - выявить наиболее сильных претендентов на высший государственный пост и выбрать делегатов на общенациональные партийные съезды, которые изберут единого кандидата от партии на пост президента. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

YouTube - американская видеохостинговая компания, предоставляющая услуги по размещению, хранению и показу видеозаписей. Она была основана в 2005 году. С 2006 года сервис принадлежит компании Google. Согласно заявлению YouTube, число его пользователей превышает 1 млрд человек.