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Китайская вирусная пневмония

Мировая угроза коронавируса не повлияла на жизнь китайского квартала Оттавы

Ранее министр здравоохранения Канады Патрисия Хайду заявила, что риск распространения в стране коронавируса остается на низком уровне
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Описание
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС
© Даниил Студнев/ТАСС

ОТТАВА, 3 февраля. /ТАСС/. Международная угроза распространения пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV, никак не повлияла на жизнь в квартале Чайнатаун в Оттаве. По свидетельству корреспондента ТАСС, который побывал в понедельник в этом китайском районе канадской столицы, здесь остается привычная атмосфера.

Оберег от злых духов

На въезде в Чайнатаун на улице Сомерсет стоят огромные деревянные ворота, расписанные в восточном стиле, у подножия которых с каждой стороны находятся каменные львы и драконы. Как пояснил корреспонденту ТАСС один из прохожих, "они охраняют квартал от злых духов". По обеим сторонам этой достаточно узкой улицы расположены кафе, рестораны, магазины с сувенирами, одеждой и продуктами питания, аптеки, парикмахерские, массажные салоны, офисы местных предпринимателей. Все они в понедельник открыты - в магазинах шумно от покупателей, в кафе и ресторанах обедают многочисленные туристы и местные жители.

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"Да, мы смотрим новости и знаем про распространение коронавируса, но это никак не повлияло на наш бизнес. Посмотрите сами - половина столов ресторана занята обедающими. Это нормально для обеденного времени любого будничного дня", - сказала официантка одного из кафе традиционной китайской кухни. По ее словам, в этом заведении общепита никаких специальных мер в связи со вспышкой коронавируса не предпринималось.

"Нет, мы не собираемся закрываться из-за этого вируса, - улыбнулась в ответ на вопрос корреспондента ТАСС работница местной парикмахерской. - Клиенты не ждут, да и они не из пугливых".

"Наше отделение работает в обычном режиме, все сотрудники выходят на работу. Все нормально", - сообщил сотрудник офиса популярной службы почтовых отправлений.

Стоит добавить, что в течение полутора часов, что корреспондент ТАСС находился в Чайнатауне, он не встретил ни одного человека с медицинской маской на лице. "Маски покупают, конечно, но никакого ажиотажа нет. Да сами можете выйти на улицу и все увидите", - сказал продавец в аптеке.

Угроза минимальна

Ранее министр здравоохранения Канады Патрисия Хайду заявила, что риск распространения в стране коронавируса остается на низком уровне. По ее словам, все медицинские учреждения Канады получили необходимые инструкции и в ежедневном режиме сообщают в минздрав обо всех возможных случаях заболевания пневмонией нового типа. Пока в стране выявили всего три случая заражения людей этим вирусом - в провинциях Британская Колумбия и Онтарио. Все заболевшие прибыли в Канаду из Уханя в конце января.

При этом первый заболевший в минувшую пятницу был выписан из больницы в Торонто (провинция Онтарио), так как его самочувствие после недельного пребывания в медицинском учреждении заметно улучшилось. Мужчина по-прежнему находится в изоляции, но уже у себя дома. О полном излечении пациента пока не сообщалось.

Теги
КанадаКитайская вирусная пневмония
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