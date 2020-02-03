{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Страны G7 объединят усилия по борьбе с распространением нового коронавируса

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан отметил, что страны "семерки" будут, в частности, согласовывать действия по соблюдению мер предосторожности, исследованию нового вируса, сотрудничеству с ВОЗ, Евросоюзом и Китаем

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Государства - члены "семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) договорились координировать усилия по противодействию распространению нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Министры договорились как можно тщательнее согласовывать действия по <...> соблюдению мер предосторожности, исследованию нового вируса, сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Евросоюзом и Китаем", - приводит его слова агентство DPA. "Правильно реагировать на данный вирус можно только сообща на международном и европейском уровнях", - отметил министр.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс/ человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.

Теги
ЯпонияКанадаСШАГерманияВеликобританияИталияКитайФранцияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Кабмин временно ограничил въезд из Китая иностранных граждан на территорию России
МИД России должен уведомить Китай и иные страны о принятых мерах, подчеркнув их обоснованность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС