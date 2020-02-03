Страны G7 объединят усилия по борьбе с распространением нового коронавируса

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Государства - члены "семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) договорились координировать усилия по противодействию распространению нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Министры договорились как можно тщательнее согласовывать действия по <...> соблюдению мер предосторожности, исследованию нового вируса, сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Евросоюзом и Китаем", - приводит его слова агентство DPA. "Правильно реагировать на данный вирус можно только сообща на международном и европейском уровнях", - отметил министр.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс/ человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.