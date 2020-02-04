Граждане Евросоюза обратились к России с просьбой об эвакуации из Уханя

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Россия получила несколько просьб об эвакуации из китайского города Уханя от граждан Евросоюза. Об этом во вторник на пресс-конференции в Пекине заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Это тонкий момент, но наши партнеры зачастую прилетали, сажали тех, кто под руку повернется, и улетали", - сказал он. "Очень много граждан Евросоюза обращаются к нам, потому что их то ли забыли, то ли не учли", - сказал он.

Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.