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Китайская вирусная пневмония

Граждане Евросоюза обратились к России с просьбой об эвакуации из Уханя

Андрей Денисов отметил, что обращения поступают от тех, кого забыли, либо не учли
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ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Россия получила несколько просьб об эвакуации из китайского города Уханя от граждан Евросоюза. Об этом во вторник на пресс-конференции в Пекине заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Это тонкий момент, но наши партнеры зачастую прилетали, сажали тех, кто под руку повернется, и улетали", - сказал он. "Очень много граждан Евросоюза обращаются к нам, потому что их то ли забыли, то ли не учли", - сказал он.

Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.

 

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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