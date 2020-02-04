В Пермском крае снесут дом, где обрушилось потолочное перекрытие

ПЕРМЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Кунгура, где сегодня в жилом доме произошло обрушение потолочного перекрытия и пострадал один человек, приняли решение расселить жителей и полностью снести дом. Об этом во вторник сообщает администрация города на официальной странице "ВКонтакте".

Инцидент произошел сегодня утром в жилом кирпичном одноэтажном доме 1959 года постройки в городе Кунгур Пермского края. Из-под завалов был извлечен мужчина.

"Дом по ул. Коммунистическая, 1 подлежит полному расселению жителей с последующим сносом здания. [На данный момент] все жители расселены в маневренный жилой фонд, муниципалитет помогает им вывезти все вещи из дома, чтобы не допустить мародерства", - сказано в сообщении.

По данным мэрии Кунгура, пострадал мужчина 1952 года рождения, с ушибами ног и в шоковом состоянии его госпитализировали. Всего в доме проживали 16 человек в четырех квартирах, из них две семьи с детьми. Дом не был признан аварийным, имеет кирпичные стены и печное отопление.

Как сообщила журналистам пресс-служба Инспекции госжилнадзора (ИГЖН) Пермского края, произошло обрушение чердачного перекрытия, состоящего из стропильной сетки, утепленной керамзитом, в одной из квартир. По предварительным данным, стропила целы, произошел обвал керамзита. Специалисты ИГЖН проведут проверку в отношении управляющей компании на предмет содержания общедомового имущества.

Кунгур - город на юго-востоке Пермского края, расположен в Предуралье в 90 км от Перми. Население - более 65 тыс. человек.