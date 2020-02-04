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Китайская вирусная пневмония

В приморском городе Артеме ввели режим ЧС для защиты от коронавируса

В пригороде Артема также планируется развернуть два изоляционных пункта для граждан КНР, прибывающих в регион

ТАСС, 4 февраля. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в приморском городе Артеме под Владивостоком, планируется также развернуть два изоляционных пункта для граждан КНР, которые прибыли в Приморский край через аэропорт Владивосток. Об этом во вторник сообщается на сайте Артемовского городского округа.

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Ранее режим ЧС для защиты от коронавируса ввели в трех районах Приморья - Октябрьском, Хасанском и Пограничном. Кроме того, в Уссурийском городском округе Приморья в связи с угрозой распространения пневмонии, вызванной новым коронавирусом из Китая, введен режим повышенной готовности.

"Принято решение о введении режима ЧС на территории муниципалитета и разворачивании еще двух изоляционных пунктов в пригороде Артема для граждан КНР, которые имеют вид на жительство в России и прилетают в край через аэропорт Владивосток. Режим ЧС на территории округа введен ввиду того, что в Артем направлены два таких гражданина, прилетевшие во Владивосток через Южную Корею", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, граждан Китая в аэропорту встретили медики, на месте обследовали при помощи специальных тест-полосок, чувствительных к коронавирусу. Тест-пробы оказались отрицательными.

"Приехавших граждан КНР помещают в изоляционный пункт в пригороде Артема, это отдельно стоящее административное здание. Принято решение в ранее развернутый изоляционный пункт в ФОКе (физкультурно-оздоровительный комплекс) никого не направлять, поэтому спортивное учреждение продолжит свою работу в прежнем режиме", - добавили в пресс-службе, уточнив, что за жителями КНР в течение 14 дней будут наблюдать специалисты, организованы их охрана сотрудниками ОМВД, а также горячее питание.

Артем стоит на торговых путях из России и северо-восточного Китая в страны Азиатско-Тихоокеанский регион, является одним из главных транспортных узлов Приморского края, входит в свободный порт Владивосток. Кроме того, имеет выход к Амурскому и Уссурийскому заливам Японского моря. Население в Артеме около 105 тыс. человек. Приморский край граничит на западе с Китайской Народной республикой (КНР) - провинциями Хейлунцзян и Цзилинь.

 

Теги
РоссияКитайПриморский крайКитайская вирусная пневмония
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