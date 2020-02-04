В Дагестане восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение более 41 тыс. жителей

МАХАЧКАЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Специалисты восстановили подачу света для свыше 41 тыс. человек в Дагестане, где во вторник из-за сильного ветра произошло массовое отключение электричества. Об этом сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

"В 19:49 мск аварийно-восстановительные работы завершены. Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находилась на особом контроле Минэнерго России, правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлекли 33 бригады в составе 120 человек и 31 единицы спецтехники.

По данным ведомства, без электроснабжения оставались потребители части Махачкалы и 41 населенного пункта Буйнакского, Кумторкалинского, Карабудахкентского, Кизлярского, Каякентского и Дербентского районов - около 41600 человек. Мощность отключенных потребителей составила 27,7 МВт.

Ранее ТАСС сообщал, что отключение света произошло днем во вторник из-за сильного ветра (с порывами до 28 м/с). Без света оставались 30,5 тыс. человек. Сообщалось, что восстановительные работы ведутся при температуре около 5 градусов тепла, ночью температура воздуха в Махачкале опустится до плюс одного градуса.