СМИ: в Сингапуре выписали первого пациента, инфицированного коронавирусом

СИНГАПУР, 5 февраля. /ТАСС/. Первый пациент, полностью вылеченный от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, был выписан из Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура. Об этом пишет в среду газета The Straits Times .

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"35-летний гражданин КНР, житель города Ухань, полностью здоров, на протяжении последних трех дней его анализы не показали наличие вируса", - рассказал директор департамента медицинского обслуживания Минздрава Кэннет Мак. "Мы полностью уверены, что мужчина больше не является носителем вируса", - добавил чиновник.

По его словам, "ни один из 24 пациентов, у кого был подтвержден подобный диагноз не находится в отделении интенсивной терапии". Как рассказал главный научный сотрудник Минздрава Тан Чох Чуань, "при лечении некоторых используются противовирусные препараты, например Ритонавир, которые в том числе предназначены во время лечебного курса для ВИЧ-инфицированных".