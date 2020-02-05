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Китайская вирусная пневмония

Жители Чайна-тауна в Нью-Йорке скупают защитные маски, чтобы отправить родственникам в КНР

Сами жители их не используют, поскольку в городе не были зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом
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Описание
© Мария Хренова/ТАСС
© Мария Хренова/ТАСС
© Мария Хренова/ТАСС
© Мария Хренова/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. В Китайском квартале в Нью-Йорке, занимающем большую территорию в нижней части Манхэттена, ничего не изменилось, несмотря на поразившую Китай вспышку пневмонии. Жители района, которых, по данным за 2010 год, около 50 тыс., в основном пренебрегают защитными масками, хотя в аптеках в округе их не найти.

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"Маски закончились еще в среду, - говорит продавец в одной из них. - Почему никто не носит? А зачем, ведь в Нью-Йорке еще не было случаев заболевания". "Их скупают, чтобы отправить родственникам в Китай, там их не хватает", - поясняет он.

О коронавирусе напоминает только повышенное внимание к кварталу журналистов. 

"Стало ли меньше клиентов? Да нет, я не заметил, все как обычно. Сейчас еще утро, но на бизнес-ланч как всегда придет много посетителей", - говорит официант одного из ресторанов традиционной кухни. "У нас все чисто, все хорошо", - заверяет он. Сам он обходится без защитной маски.

Также в целях предосторожности кое-где висят предупреждения: "Если у вас кашель и сильно поднялась температура, незамедлительно обратитесь к врачу".

Единственный случай заболевания в городе в итоге так и не подтвердился (СМИ писали, что мог заразиться житель Куинса). В Нью-Йорке по-прежнему много туристов и людей, приезжающих по делам, в том числе из Китая. 

Теги
СШАКитайКитайская вирусная пневмония
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