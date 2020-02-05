В Южной Корее подтвердили 18-ый случай заражения новым коронавирусом

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

СЕУЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Два новых случая заражения коронавирусом 2019-nCoV подтверждены в Республике Корея, общее число заболевших в стране достигло 18. Об этом в среду сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения.

Согласно сообщению, одним из пациентов является 38-летний гражданин страны, который посещал Сингапур и контактировал там с малайзийцем, у которого впоследствии был обнаружен вирус. Вторым зараженным стала 21-летняя дочь одного из ранее помещенных в госпиталь пациентов.

Больные изолированы, власти отслеживают все их контакты, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. В настоящее время в карантине находятся 129 человек, еще 1,3 тыс. проверяют на наличие в крови коронавируса.